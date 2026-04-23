Achtung, perfide App-Masche: Ehepaar verliert über 50.000 Euro
Ravensburg - Eine vermeintlich harmlose Internet-Werbung hat für ein Ehepaar aus dem Kreis Ravensburg verheerende finanzielle Folgen. Unbekannten gelang es, das Bankkonto der Eheleute zu plündern.
Auf einem Videoportal wurde die Ehefrau auf eine Werbeanzeige aufmerksam, die hohe Renditen oder verlockende Konditionen versprach. Nach einem Klick auf die verlinkte Webseite nahmen die Betrüger direkt Kontakt auf.
In den folgenden Tagen fanden mehrere Sprach- und Videoanrufe statt, in denen die Täter eine vertrauensvolle Atmosphäre aufbauten. Durch eine geschickte und manipulative Gesprächsführung gelang es den Unbekannten, das Paar davon zu überzeugen, eine spezielle App auf ihrem Mobiltelefon zu installieren.
Bei der Anwendung handelte es sich um eine Software, die den Tätern den vollständigen Zugriff auf das Smartphone und damit auch auf das Online-Banking ermöglichte. "Hier veranlassten sie mindestens zwei Abbuchungen im fünfstelligen Euro-Bereich", so die Polizei.
Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehr als 50.000 Euro. Die Polizei hat mittlerweile Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Betrugs aufgenommen.
Das rät die Polizei zu verlockend erscheinenden Angeboten im Internet
Angesichts dieses Falls rät die Polizei zur äußersten Skepsis bei überdurchschnittlich attraktiven Angeboten im Netz. Auffallend hohe Renditeversprechen sollten sofort Misstrauen wecken.
Ein wichtiger Schutz sei es, sich vorab über Suchmaschinen über die Anbieter zu informieren und sich niemals am Telefon unter Druck setzen zu lassen.
Im Zweifelsfall sollte man sich immer direkt an die nächste Polizeidienststelle wenden oder sich auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention über aktuelle Betrugsmuster informieren.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa