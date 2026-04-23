Achtung, perfide App-Masche: Ehepaar verliert über 50.000 Euro

Ravensburg - Eine vermeintlich harmlose Internet-Werbung hat für ein Ehepaar aus dem Kreis Ravensburg verheerende finanzielle Folgen. Unbekannten gelang es, das Bankkonto der Eheleute zu plündern.

Manipuliert und betrogen: Die Polizei warnt nun eindringlich vor der App-Masche. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Auf einem Videoportal wurde die Ehefrau auf eine Werbeanzeige aufmerksam, die hohe Renditen oder verlockende Konditionen versprach. Nach einem Klick auf die verlinkte Webseite nahmen die Betrüger direkt Kontakt auf.

In den folgenden Tagen fanden mehrere Sprach- und Videoanrufe statt, in denen die Täter eine vertrauensvolle Atmosphäre aufbauten. Durch eine geschickte und manipulative Gesprächsführung gelang es den Unbekannten, das Paar davon zu überzeugen, eine spezielle App auf ihrem Mobiltelefon zu installieren.

Bei der Anwendung handelte es sich um eine Software, die den Tätern den vollständigen Zugriff auf das Smartphone und damit auch auf das Online-Banking ermöglichte. "Hier veranlassten sie mindestens zwei Abbuchungen im fünfstelligen Euro-Bereich", so die Polizei.

Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehr als 50.000 Euro. Die Polizei hat mittlerweile Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Betrugs aufgenommen.