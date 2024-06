Ältere Dame verliert 26.000 Euro nach Schock-Anruf: Das sind die Psycho-Tricks der Betrüger

Schockanrufe in Mitteldeutschland nehmen zu - tatsächlich sind nicht nur ältere Menschen betroffen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Einen Fall wie diesen hat man so oder so ähnlich schon einmal gehört: Eine 63-jährige Frau aus Sondershausen bekommt einen Anruf. Ihre Schwiegertochter habe eine Person bei einem Verkehrsunfall getötet und könne nur durch die sofortige Zahlung von 40.000 Euro vor der drohenden Haft bewahrt werden.

Die ältere Dame packt ihr Erspartes von Zuhause, ihren teuren Schmuck und ihre gesamte Altersvorsorge von der Bank zusammen und übergibt alles an eine fremde Frau, die sich als Staatsanwältin ausgibt und das Geld und den Schmuck in der Nähe des Amtsgerichts in Nordhausen an sich nimmt.

Später stellt sich heraus: Die Schwiegertochter ist wohlauf - die Seniorin ist Betrügern auf den Leim gegangen!