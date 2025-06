Verzweifelt auf Jobsuche? Polizei warnt vor fieser Betrugsmasche

Verlockende Jobangebote mit hohem Verdienst oder wenig Arbeitsaufwand sind in der Regel zu schön, um wahr zu sein - und oft gefährlich für alle Interessenten. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Daher warnte die Polizei in Südosthessen am heutigen Pfingstmontag explizit in einer Mitteilung vor den unterschiedlichen Vorgehensweisen und den durchaus erkennbaren Mustern der Betrüger. Unter dem Schlagwort "Job-Scamming" nutzen Kriminelle die Hoffnung auf flexible Homeoffice-Jobs aus, um an persönliche Daten und Geld zu gelangen.

Zwei besonders häufige Methoden stehen derzeit im Fokus der Ermittler: Fake-Jobangebote über Online-Jobbörsen, in denen sich die vermeintlichen Jobvermittler als seriöse Unternehmen ausgeben und Bewerber mit vermeintlichen Arbeitsverträgen locken.

Der Kontakt erfolgt dabei ausschließlich per E-Mail oder Messenger. Die Opfer werden aufgefordert, Test-Apps – darunter auch gefälschte Banking-Apps – zu installieren und Ausweiskopien oder Video-Ident-Verfahren einzureichen. Später verlangen die Täter Zugangsdaten zu "Demo-Konten", die dann für kriminelle Transaktionen missbraucht werden. Das versprochene Gehalt erhalten die Betrogenen nie.

Und auch auf Social Media ziehen die Betrüger ihre Kreise. Über Plattformen wie Instagram oder Facebook werden Nutzer in Messenger-Gruppen eingeladen und aufgefordert, Produkte zu bewerten oder Videos zu liken.

Ein scheinbar wachsendes Guthaben wird nur gegen Vorauszahlung ausgezahlt – doch nach der Überweisung verschwinden die Betrüger mitsamt dem Geld.