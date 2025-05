Falsche Handwerker in Burg: Betrüger machen sich über Schmuck her

Burg - Zwischen dem 16. und 21. Mai sind mehrere Senioren in Burg ( Jerichower Land ) auf Trickbetrüger reingefallen. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu den Tätern.

Alles in Kürze

Die Betrüger geben sich häufig als Handwerker oder Techniker aus. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov

Zuerst sollen die bislang unbekannten Diebe ihr gemeines Vorhaben am 16. Mai gegen 11.30 Uhr bei einem Ehepaar in der Gorkistraße durchgezogen haben.

Ein 87-jähriger Rentner ließ einen unbekannten Mann in die Wohnung, weil er dachte, dass dieser die Zählerstände der Heizung ablesen möchte.

Da die angebliche Servicekraft kein Deutsch sprach und nur mit Händen gestikulierte, ließ der gutgläubige Senior den Mann seine "Arbeit" machen.

Wenig später kam dem 87-Jährigen die Situation komisch vor, sodass er den angeblichen Ableser der Wohnung verwies. Über den Tag hinweg stellte die Frau des Rentners fest, dass diverser Schmuck gestohlen worden war. Es entstand ein Schaden im oberen vierstelligen Bereich.

Der Geschädigte gab an, dass er die Wohnungstür während des "Besuchs" offenließ und so vermutlich eine zweite unbekannte Person in die Wohnung kam, um den Schmuck zu stehlen.

Ein weiterer Fall trug sich am Mittwoch (21. Mai) zu. Einer 90-Jährigen wurde ebenfalls ihr Schmuck gestohlen, nachdem sie einen vermeintlichen Handwerker in ihre Wohnung gelassen hatte.

Der Täter des ersten Falls kann wie folgt beschrieben werden: