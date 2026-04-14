Alles richtig gemacht: Falsche Lotto-Mitarbeiter bedrängen 25-Jährigen, aber haben keine Chance

Wanzleben - Betrüger haben sich als falsche Lotto-Mitarbeiter ausgegeben und einen 25-Jährigen aus Wanzleben ( Landkreis Börde ) am Telefon bedrängt. Dieser hat sich jedoch nicht breitschlagen lassen.

Trotz ständiger Anrufe und Bedrängnisse blieb das vermeintliche Opfer ruhig und besonnen. (Symbolbild) © Wolf von Dewitz/dpa-Zentralbild/dpa

Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, habe der junge Mann den ersten dubiosen Anruf am 9. April erhalten. Dabei meldete sich eine weibliche Person, die sich als Mitarbeiterin des Lotto-Dienstleisters Lotto24 ausgegeben haben soll.

Sie schilderte ihrem vermeintlichen Opfer, dass dieses ein aktives Abo von 79 Euro abgeschlossen habe und bezahlen solle. Würde er dies verweigern, verlängere sich das Abo um ein weiteres Jahr für die gleiche Summe.

Nach diesem Telefonat habe sich immer wieder eine vermeintliche Kündigungsabteilung bei dem Wanzleber gemeldet. Bei einem Versuch zu erklären, dass er gar kein Lotto-Abo habe, seien die Personen am Telefon ausfällig geworden, hieß es.

Eine kurze Recherche beim echten Lotto24 gab ihm recht: Ein abgeschlossenes Abo habe er nicht.

Trotz des mehrfachen Einredens der Betrüger blieb der Mann besonnen. Somit gingen die Täter leer aus. Für sie gab es keine persönlichen Daten und Kontonummern.

Die Polizei lobt das Verhalten des Wanzlebers und nennt ihn ein positives Beispiel. Er blieb trotz der ständigen Anrufe ruhig und zeigte ein gesundes Misstrauen.