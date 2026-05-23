Krebs-Lüge und falscher Polizist: Wie Betrüger ein Ehepaar in zwei Schritten hinters Licht führen

Kaufbeuren – Mit einer perfiden Masche haben Betrüger ein über 80 Jahre altes Ehepaar aus Bayern um einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag gebracht.

In Kaufbeuren haben Telefonbetrüger ein Senioren-Ehepaar um viel Geld gebracht. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Täter gingen dabei in zwei Schritten vor, wie die Polizei mitteilte.

Zunächst meldeten sie sich am Freitag telefonisch bei dem Ehepaar aus Kaufbeuren und behaupteten, deren Tochter leide an einer schweren Krebserkrankung. Um einen tödlichen Verlauf zu verhindern, müssten Medikamente im Wert eines mittleren sechsstelligen Betrags bezahlt werden.

Diesen ersten Betrugsversuch durchschauten die Eheleute.

Kurz darauf erhielt das Paar jedoch einen weiteren Anruf – diesmal von einem angeblichen Polizeibeamten, der "so überzeugend agierte, dass das Ehepaar die Täuschung nicht erkannte".

Der falsche Polizist erklärte, man ermittle bereits wegen des vorherigen Betrugsversuchs und bat das Ehepaar, die Polizei bei der Festnahme der Täter zu unterstützen. Dazu sollten sie bei einer fingierten Übergabe das Geld bereitstellen.

Wenig später erschien dann ein junger Mann mit einer weißen Baseballkappe an der Wohnadresse des Ehepaars und ließ sich Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich übergeben. Bei einem Auto in unmittelbarer Nähe soll sich laut Polizei ein weiterer Mann aufgehalten haben.

Nach der Übergabe flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.