Krebs-Lüge und falscher Polizist: Wie Betrüger ein Ehepaar in zwei Schritten hinters Licht führen
Von Aaron Klein, Benedikt Zinsmeister
Kaufbeuren – Mit einer perfiden Masche haben Betrüger ein über 80 Jahre altes Ehepaar aus Bayern um einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag gebracht.
Die Täter gingen dabei in zwei Schritten vor, wie die Polizei mitteilte.
Zunächst meldeten sie sich am Freitag telefonisch bei dem Ehepaar aus Kaufbeuren und behaupteten, deren Tochter leide an einer schweren Krebserkrankung. Um einen tödlichen Verlauf zu verhindern, müssten Medikamente im Wert eines mittleren sechsstelligen Betrags bezahlt werden.
Diesen ersten Betrugsversuch durchschauten die Eheleute.
Kurz darauf erhielt das Paar jedoch einen weiteren Anruf – diesmal von einem angeblichen Polizeibeamten, der "so überzeugend agierte, dass das Ehepaar die Täuschung nicht erkannte".
Der falsche Polizist erklärte, man ermittle bereits wegen des vorherigen Betrugsversuchs und bat das Ehepaar, die Polizei bei der Festnahme der Täter zu unterstützen. Dazu sollten sie bei einer fingierten Übergabe das Geld bereitstellen.
Wenig später erschien dann ein junger Mann mit einer weißen Baseballkappe an der Wohnadresse des Ehepaars und ließ sich Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich übergeben. Bei einem Auto in unmittelbarer Nähe soll sich laut Polizei ein weiterer Mann aufgehalten haben.
Nach der Übergabe flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.
Telefonbetrug gelingt: Polizei Kaufbeuren sucht Zeugen und warnt
Die Kriminalpolizei wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass weder Polizei noch Justiz Wertgegenstände von Bürgern benutzen, um Täter zu ergreifen. Man solle "niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen" übergeben.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer in Kaufbeuren im Bereich der Heinzelmannstraße am Freitag, dem 22. Mai 2026, zwischen 16 Uhr und 18 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 083419330 bei der Polizei in Kaufbeuren zu melden.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa