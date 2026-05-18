140 Fake-Shops, 8000 Opfer: 62-Jähriger nach gigantischem Online-Betrug festgenommen

Bamberg - Mit mehr als 140 Fake-Onlineshops soll ein 62-jähriger Deutscher mindestens 8000 Bestellungen kassiert haben, ohne die bestellte Ware zu liefern. Dabei habe er einen Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich erbeutet.

Die Polizei konnte den Mann festnehmen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Der Mann sei vergangenes Jahr auf den Philippinen festgenommen und Ende April in eine deutsche Justizvollzugsanstalt gebracht worden, teilten die Zentralstelle Cybercrime in Bamberg und die Polizei nun mit.

Nach Angaben der Ermittler betrieb er die betrügerischen Onlineshops in den vergangenen drei Jahren und ließ sich Bestellungen bezahlen, ohne die Waren zu verschicken.

Den Angaben zufolge soll der 62-Jährige seine digitalen Spuren aufwendig verwischt und ausländische Bankkonten genutzt haben.

