Apothekerin kocht über Monate für ihren Liebhaber: Müsli bringt schlimme Wahrheit ans Licht

Ein Senior in Großbritannien brach zusammen und kam ins Krankenhaus, nachdem seine Partnerin ihn langsam vergiftet hatte. (Symbolbild) © 123rf.com/adrianhancu

Lily Cartier (53), die nebenbei als Teilzeitmodel tätig war, klaute auf Arbeit starke Drogen und mischte sie dann in das Essen und die Getränke ihres Liebhabers, die sie für ihn zubereitete.

Weil es dem mehr als 20 Jahre älteren John Sharrard zunehmend schlechter ging, machte sich seine Familie Sorgen um ihn. Er begann, undeutlich zu sprechen und konnte auch nicht mehr richtig gehen. Neurologen, die der Mann aufsuchte, waren ratlos und fanden keine Ursache für seinen körperlichen Verfall.

Laut einem Bericht von Daily Mail äußerte Sharrards Bruder Mike, ein Molekularbiologe, Bedenken und schließlich wurde ein toxikologischer Test durchgeführt, der die schreckliche Wahrheit ans Licht brachte.

John Sharrard, der 2020 im Alter von 71 Jahren an Blasenkrebs starb, lernte die kriminelle Frau 2014 in einem Geschäft des Luxuslabels "Jimmy Choo" in Paris kennen. Im Oktober desselben Jahres zog sie in sein Haus in Weybridge.

Seine gesundheitlichen Probleme begannen im Februar 2017. Sie nahmen im Laufe der nächsten Monate immer weiter zu. Im Oktober brach er während seiner Arbeit und zwei Wochen später erneut beim Einkaufen zusammen.

Eines Tages fiel dem Vater von zwei Kindern ein seltsamer Geschmack in der Milch auf, die er auf sein Müsli goss.