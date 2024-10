04.10.2024 10:13 Betrüger geben sich als Hollywood-Star aus und erbeuten 325.000 Euro

Die Polizei in Spanien konnte einen Betrug aufdecken, bei dem mehrere Schwindler sich als Hollywood-Star ausgaben und so große Summen an Geld erbeuteten.

Von Calvin Schröder

Spanien - Spanische Polizisten sind Betrügern auf die Schliche gekommen, die von zwei Frauen große Summen an Geld erbeuteten. Dafür hatten sie sich als berühmter Hollywood Schauspieler ausgegeben und das Vertrauen der beiden Fans missbraucht. Die Betrüger ließen ihre Opfer glauben, sie würden mit Brad Pitt (60) selbst Nachrichten austauschen. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa Insgesamt fünf Männer konnten im Zusammenhang mit dem Betrug festgenommen werden, wie "CNN" berichtet. Gegen zehn weitere Personen wurde bei der Operation mit dem Namen "Bralina" ermittelt. Die Schwindler hatten sich als Hollywood-Star Brad Pitt (60) ausgegeben und kontaktierten ihre beiden Opfer über eine Fanseite. Sie überzeugten die Frauen davon, dass der Schauspieler mit ihnen gemeinsam Geld in Projekte investieren will.

Die Betroffenen sollten glauben, dass sie über WhatsApp mit Brad Pitt selbst chatteten, dabei wurde ihnen auch eine romantische Beziehung und eine gemeinsame Zukunft versprochen. So brachte man sie dazu mehrfach Geld zu überweisen. "Um ihre Opfer zu finden, haben die Cyberkriminellen ihre sozialen Netzwerke studiert und ein psychologisches Profil von ihnen erstellt, wodurch sie herausfanden, dass beide Frauen verletzliche Menschen waren, die unter Depressionen und einem Mangel an Zuneigung litten", heißt es in einer Erklärung der Polizei. Dabei wurden einer Frau 150.000 Euro abgenommen, der anderen sogar 175.000 Euro. Bis jetzt gelang es der Polizei immerhin 85.000 Euro davon zurückzugewinnen.

