Betrug am Telefon: Falscher Arzt fordert Schweiz-Mittel für angeblich todkranke Tochter

Kelheim - Am Dienstag erhielten eine Frau und ihr Ehemann aus Niederbayern gegen 17.30 Uhr einen Anruf eines Betrügers . Das Paar verlor Bargeld und Schmuck im sechsstelligen Bereich.

Die Ehefrau wurde von einem falschen Arzt angerufen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Die Ehefrau erhielt am Dienstag laut Polizei einen Anruf eines angeblichen Arztes, der behauptete, die Tochter des Paars liege schwer krank im Krankenhaus und benötige ein teures Spezialmedikament aus der Schweiz.



Eine Stunde lang hielt der falsche Arzt die Frau am Telefon und ließ sie mehrfach mit der weinenden, vermeintlichen Tochter sprechen.

Während der Ehemann zur Klinik gelotst wurde, holte ein angeblicher Vertreter der Krankenkasse die Wertsachen gegen 18.30 Uhr in der Drosselstraße ab. Die Beute steckte in einer roten Stofftasche. Erst als der Mann zurückkehrte und das Paar die echte Tochter kontaktierte, flog der Betrug auf.

Die Frau übergab laut einer Polizeisprecherin nicht die gesamten geforderten 150.000 Euro, der Schaden liege jedoch im sechsstelligen Bereich.