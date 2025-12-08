Millionenbetrug mit Immobilien: Polizei stoppt mutmaßliche Täter bei Flucht

Nürnberg - Zwei Männer im Alter von 43 und 37 Jahren sollen mit vorgetäuschten Immobilienverkäufen etwa eine Million Euro erbeutet haben. Gegen die Verdächtigen wurde laut Polizei ein Haftbefehl erlassen.

Die Polizei nahm die Verdächtigen fest. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Ebenfalls tatverdächtig seien zwei 33 Jahre alte Frauen. Gegen alle vier Verdächtige werde ermittelt.

Die zwei Männer sollen einem 61-jährigen Immobilienhändler aus dem Raum Neumarkt in der Oberpfalz mutmaßlich gefälschte Grundbuchauszüge von Immobilien in Nürnberg vorgelegt haben.

Der Unternehmer habe dann von Kaufinteressenten Anzahlungen erhalten und den beiden Männern wiederum mehr als eine Million Euro bezahlt - allerdings ohne anschließend die Immobilien übereignet bekommen zu haben. Der 61-Jährige wandte sich an die Polizei.

Als sich einige Wochen später die zwei Verdächtigen erneut mit dem 61-Jährigen in Nürnberg trafen, habe die Polizei zugreifen wollen. Jedoch seien die Männer im Auto einer 33-Jährigen geflüchtet.