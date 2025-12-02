Rezept-Betrug explodiert! Täter haben es fast ausschließlich auf ein Medikament abgesehen

München - Seit knapp zwei Jahren werden immer mehr gefälschte Rezepte in Apotheken eingelöst - und das liegt aus Sicht der Staatsanwaltschaft München I an einem ganz bestimmten Medikament.

Die Betrüger haben es vor allem auf als Abnehmspritzen bekanntgewordene Medikamente wie Ozempic abgesehen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

"Es ist kein Randphänomen, das hält uns ganz schön auf Trab", sagt Marie-Anne Tokaji von der Staatsanwaltschaft München I.

Dabei gehe es nahezu ausschließlich um als Abnehmspritzen bekanntgewordene Medikamente wie Ozempic, die Diabetespatienten als Kassenleistung verschrieben werden können.

Die Masche der Betrüger: Entsprechende Rezepte werden von den Tätern gefälscht, für 10 Euro Zuzahlung in der Apotheke eingelöst - und die Medikamente dann für hunderte Euro weiterverkauft.

Allein die Staatsanwaltschaft München I führt demnach "eine Vielzahl von Verfahren in dem Deliktsbereich", zwölf Beschuldigte befinden sich aktuell in Untersuchungshaft.