Betrugsanrufe in Thüringen: Polizei gibt Tipps für Sicherheit

Schleiz - Am Dienstag gab es in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) mehrere Betrugsversuche per Telefon. Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht.

Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht bei solchen Anrufen. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Hierbei gaben sich die Betrüger als Polizisten aus und erzählten älteren Personen von angeblichen Einbrüchen in ihrer Nachbarschaft.

Die falschen Beamten erkundigten sich, ob sich bei den angerufenen Personen Wertgegenstände im Haus befänden. Ziel war es, diese Gegenstände abzuholen und anschließend zu "sichern".

Die älteren Personen, die sich im Anschluss an den Anruf bei den echten Polizisten meldeten, reagierten vorbildlich und notierten sich die Telefonnummer des Betrügers, beendeten den Anruf und erstatteten Anzeige. Die Täter hatten glücklicherweise also keinen Erfolg.

Laut Aussage der Polizei häufen sich diese Art von Anrufen in letzter Zeit. Dabei geben sich die Betrüger als Polizisten, Staatsanwälte, Rechtsanwälte oder Ärzte aus und versuchen, mit emotionalen Tricks Wertgegenstände und Bargeld von den Opfern zu erhalten.