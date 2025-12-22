Frau auf Anlagen-Website abgezockt: Mehr als 160.000 Euro futsch
Mansfeld-Südharz - Eine Frau aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz wurde online von dreisten Trickbetrügern abgezockt. Die Schadenssumme hat es in sich.
Bereits im August entdeckte die Dame eine scheinbar seriöse Website für Geldanlagen. Sie investierte dort zunächst 250 Euro und sah schon binnen kürzester Zeit einen enormen Gewinn von etwa 460.000 Euro.
Ihr wurde dann vorgegaukelt, dass sie zuerst knapp 160.000 Euro auf ein ausländisches Konto überweisen müsse, um ihren Gewinn auch ausgezahlt zu bekommen und eine Kapitalbetragssteuer umgehen zu können.
Um erneut zu investieren, wurden dann rund 4600 Euro von ihr gefordert, teilte das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mit.
Beiden Forderungen kam die Bürgerin nach. Doch den versprochenen Gewinn sowie ihre Investition sah sie nie wieder.
Auch der Kontakt zum Vermittler der Website brach wenig später ab, hieß es.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.
