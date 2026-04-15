Betrugsmasche falscher Chef: Frau fällt auf diesen Trick herein

Jena - Eine Frau ist am Dienstagabend in Jena auf Betrüger hereingefallen.

Die Frau hatte mehrere Gutscheine im Wert von 1000 Euro gekauft und die Codes an ihren vermeintlichen Chef übermittelt. (Symbolfoto) © 123RF/dennizn

Wie die Polizei berichtet, hatte die Dame eine Nachricht erhalten, die scheinbar von ihrem Chef stammte.

In dieser wurde sie aufgefordert, bestimmte Gutscheine im Wert von insgesamt 1000 Euro zu kaufen.

Die Frau befolgte die Anweisungen und sendete die Gutscheincodes nach dem Kauf. Erst später fand die Betrogene heraus, dass es sich nicht um eine echte Nachricht ihres Vorgesetzten gehandelt hatte.