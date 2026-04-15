Betrugsmasche falscher Chef: Frau fällt auf diesen Trick herein
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Jena - Eine Frau ist am Dienstagabend in Jena auf Betrüger hereingefallen.
Wie die Polizei berichtet, hatte die Dame eine Nachricht erhalten, die scheinbar von ihrem Chef stammte.
In dieser wurde sie aufgefordert, bestimmte Gutscheine im Wert von insgesamt 1000 Euro zu kaufen.
Die Frau befolgte die Anweisungen und sendete die Gutscheincodes nach dem Kauf. Erst später fand die Betrogene heraus, dass es sich nicht um eine echte Nachricht ihres Vorgesetzten gehandelt hatte.
Der entsprechende Account, von dem sie eine Nachricht erhalten hatte, war eine Fälschung. Die Polizei hat in diesem Fall ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Titelfoto: 123RF/dennizn