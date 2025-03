Betrugswelle in Thüringen: Täter knöpfen Ehepaar 90.000 Euro ab

Gera - In Thüringen haben Betrüger in den vergangenen Tagen wieder häufiger versucht, ihre auserkorenen Opfer auszubeuten.

Die verschreckten Eheleute übergaben in Gera die vermeintliche Kaution von 90.000 Euro. Erst später fiel der Betrug auf.

Allein am Donnerstag (27. März) registrierte die Polizei landesweit mehr als 30 Betrugsversuche. In einigen Fällen waren die Täter erfolgreich. Den Angaben nach sei ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden.

Viel Geld verlor unter anderem auch eine Frau aus Lobeda. Unbekannte hatten sie in einer Mail zu einer Geldanlage in Krypto-Währung überredet. Der Schaden in diesem Fall liegt laut Polizei bei mehr als 22.000 Euro.