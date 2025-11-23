Dreist: Duo erfindet Unfall auf B2 und will Versicherung austricksen

Mertingen - Ein 20-Jähriger und eine 21-Jährige haben im Landkreis Donau-Ries versucht, die Polizei mit einem erfundenen Unfall zu täuschen.

Bei der Spurensuche am vermeintlichen Unfallort auf der B2 wurde die Polizei stutzig. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Der 20-Jährige war mit dem Auto der 21-Jährigen auf der Bundesstraße 2 bei Mertingen gegen eine Leitplanke und ein Verkehrsschild gefahren, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Unfall hätten die beiden einen Plan geschmiedet, in der Hoffnung, dass die Versicherung für den Schaden aufkommen würde.

Laut Polizei wählte die 21-Jährige den Notruf und berichtete, sie habe einem entgegenkommenden, überholenden Auto ausweichen müssen und sei dabei gegen eine Leitplanke und ein Verkehrsschild gefahren.

Der Unfall habe sich auf einer Landstraße bei Oberndorf zugetragen. Der 20-Jährige habe indessen an der tatsächlichen Unfallstelle auf der B2 sämtliche Spuren beseitigt.

Weil die Beamten bei der Aufnahme des vorgetäuschten Unfalls keine Hinweise fanden, die den Schaden am Auto erklären würden, schöpften sie den Angaben nach Verdacht. Schließlich hätten der 20-Jährige und die 21-Jährige eingeräumt, den Unfall bei Oberndorf erfunden zu haben.