Dreiste Trickbetrüger auf dem Vormarsch - jetzt versuchen sie es schon bei Kindern!

Alles in Kürze

Eine Minderjährige wurde im Jerichower Land von falschen Polizisten angesprochen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Bereits am Samstagabend war ein 15 Jahre altes Mädchen gegen 21.50 Uhr mit ihrem E-Roller in der Grabower Landstraße in Burg bei Magdeburg unterwegs.

Zwei vermeintliche Polizisten wollten sie dann einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die Teenagerin wurde stutzig, als die beiden sich sehr untypisch verhielten.

Zwar zeigten sie ihr einen Dienstausweis vor, doch der sei offensichtlich gefälscht gewesen. Zu Hause berichtete die Jugendliche von dem Vorfall und gemeinsam kontaktierte die Familie die Polizei.

Ein Schaden ist in diesem Fall glücklicherweise nicht entstanden. Wie das Polizeirevier Jerichower Land aber mitteilte, häuften sich im vergangenen Monat die Betrugsfälle im Kreis.

Zwischen dem 4. und 18. Juni konnten die Einsatzkräfte eine neue Betrugsmasche aufdecken.