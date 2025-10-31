Dreister Betrug: Urlaubs-Buchung wird für Paar fast zur finanziellen Katastrophe

Jena - Der Versuch, einen gebuchten Urlaub zu stornieren, ist für ein Paar aus Jena beinahe in einem finanziellen Desaster geendet.

Die Täter hatten kurzzeitig fette Beute gemacht, allerdings konnte das Geld zurückgeholt werden. (Symbolfoto) © 123rf/princeph

Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die Betrüger als Mitarbeiter einer Buchungsplattform ausgegeben.

Durch diese Masche erlangten die Täter Fernzugriff auf die Mobiltelefone der Opfer und erbeuteten über 18.000 Euro.

Das betrogene Paar bemerkte jedoch kurze Zeit später Unregelmäßigkeiten auf seinen Konten und informierte umgehend die Polizei.