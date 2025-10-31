Dreister Betrug: Urlaubs-Buchung wird für Paar fast zur finanziellen Katastrophe
Jena - Der Versuch, einen gebuchten Urlaub zu stornieren, ist für ein Paar aus Jena beinahe in einem finanziellen Desaster geendet.
Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die Betrüger als Mitarbeiter einer Buchungsplattform ausgegeben.
Durch diese Masche erlangten die Täter Fernzugriff auf die Mobiltelefone der Opfer und erbeuteten über 18.000 Euro.
Das betrogene Paar bemerkte jedoch kurze Zeit später Unregelmäßigkeiten auf seinen Konten und informierte umgehend die Polizei.
Durch das schnelle Handeln konnten die Opfer die komplette Summe wieder zurückerlangen. Ein finanzieller Schaden entstand deshalb nicht. Die Betrüger sind noch nicht gefasst - nach ihnen wird gesucht. Die Ermittlungen dauern an.
