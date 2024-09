Fieser Online-Banking-Trick: Betrüger erbeuten Tausende Euro

Zwei Sachsen fielen auf die Betrüger rein. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecherin Melanie Roeber spielten sich am Montagnachmittag gleich zwei Betrugsfälle ab, bei denen die Opfer von falschen Bankmitarbeitern hinters Licht geführt wurden.

Gegen 14.30 Uhr erhielt eine 76-Jährige in Belgern-Schildau einen Anruf: Hier wurde behauptet, dass Unberechtigte versucht hätten, sich Zugriff zu ihrem Konto zu verschaffen, und dass ihr Geld deshalb zur Sicherheit auf ein anderes Konto überwiesen werden sollte.

Erst nachdem sie online mehr als 1000 Euro auf das fremde Konto überwiesen hatte, wurde die Frau schließlich misstrauisch und verständigte die Polizei.

Gegen 16 Uhr traf es dann einen 40-jährigen in Leipzig-Meusdorf: Hier behauptete der unbekannte Anrufer, "suspekte" ausstehende Buchungen auf seinem Konto bemerkt zu haben. Um diese zurückbuchen zu können, müsse er die Aufträge zunächst via PushTAN-Verfahren freigeben - was der Leipziger tatsächlich in die Tat umsetzte. Auch hier handelte es sich um einen vierstelligen Geldbetrag.