Frau bekommt mysteriöse Nachricht: Einen Tag später folgt das böse Erwachen

Am Tag darauf folgte schließlich das böse Erwachen: So stellte die 41-Jährige fest, dass ihr gesamtes Kryptowährung-Portfolio verschwunden war!

Die Polizei warnte angesichts des jüngsten Falls erneut vor verschiedenen Maschen von Betrügern am Telefon. Unter keinen Umständen sollten Informationen, Passwörter oder Zugänge zu Konten an Dritte herausgegeben werden - erst recht nicht an unbekannte Personen am Telefon, wie die Beamten abermals betonten.

Kriminelle seien bei ihren Betrugsversuchen äußerst kreativ und nutzen mittlerweile verschiedenste Kommunikationskanäle via WhatsApp, SMS oder E-Mail. Daher gilt: nicht auf verdächtige Nachrichten reagieren!