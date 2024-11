"Geld zu Hause nicht sicher": Rentnerin gnadenlos von "Polizisten" abgezockt

Blankenburg - Am Donnerstagnachmittag wurde eine Seniorin im Landkreis Harz zum Opfer von Trickbetrügern . Die falschen Polizisten ergaunerten sich eine fünfstellige Summe.

Im Harz wurde eine Seniorin zum Opfer von falschen Polizeibeamten. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 17 Uhr wurde die Dame aus Blankenburg (Sachsen-Anhalt) von einem vermeintlichen Polizeibeamten angerufen, der behauptete, dass es in ihrer Nachbarschaft zu Straftaten gekommen sei, weswegen ihr Geld zu Hause nicht mehr sicher wäre.

Der Mann erfragte sich in dem mehrstündigen Telefonat alle Infos über ihr Leben und Vermögen, teilte das Polizeirevier Harz mit. Er erklärte schließlich, dass wenig später ein Kollege bei ihr vorbeikommen und das Bargeld abholen wolle.

Kurz nach dem Gespräch erschien tatsächlich ein "Polizist" an ihrer Haustür, der sogar eine Dienstnummer nannte. Er gaukelte der Dame vor, dass sich derzeit eine Schießerei zutragen würde und sie sich in Sicherheit bringen müsse.

Während die Seniorin genau das tat, nahm der Gauner das Bargeld in Höhe von circa 10.000 Euro an sich und rannte davon. Es folgte ein weiterer Anruf des Beamten, der die Rentnerin aufforderte, in ihrer Wohnung zu bleiben.

Erst Stunden später wurde sie misstrauisch und kontaktierte die - diesmal echte - Polizei.