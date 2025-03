Gutgläubige 26-Jährige will Reisendem helfen: Wenig später folgt böse Überraschung

Wer Hinweise auf die Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich mit den Bonner Ermittlern in Verbindung zu setzen. © Bildmontage: Polizei Bonn, 123rf/bartusp

Nach Angaben eines Sprechers hatte der bislang Unbekannte die junge Frau am 20. Februar in Beuel auf Englisch angesprochen und behauptet, dass ihm seine gesamten Wertgegenstände "abhandengekommen seien".

Der Mann erklärte, dass er nun dringend Bargeld benötige, um seine Heimreise antreten zu können und versicherte der Frau im Anschluss, dass er 1000 Euro per Direktüberweisung an ihr Konto übermitteln werde, damit die 26-Jährige das Geld an einem Automaten abheben und dem Fremden aushändigen könne.

Gutgläubig willigte die Geschädigte daraufhin ein, hob das Geld ab und übergab es dem Mann, was sich wenig später jedoch als schwerer Fehler herausstellen sollte! Denn zu einem Geldeingang auf dem Konto der Frau kam es letztlich nicht.

Weil die Ermittlungen der eingeschalteten Polizei bislang nicht zur Identifizierung des mutmaßlichen Betrügers geführt haben, haben die Beamten am Donnerstag auf richterlichen Beschluss mehrere Aufnahmen des Gesuchten veröffentlicht und bitten um Hinweise.

Wer Angaben zur Identität des Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0228/150 oder per Mail an KK24.Bonn@polizei.nrw.de an die Ermittler zu wenden.