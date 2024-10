Immer mehr Fake-Polizisten unterwegs! Frau verliert Zehntausende Euro

Der Mann bot ihr an, ihr Geld für sie "in Sicherheit zu bringen" - eine Lüge, der die Frau leider Glauben schenkte und sich wenig später mit ihm traf, um ihm Zehntausende Euro zu übergeben.

Wie Polizeisprecher Sebastian Schultzik mitteilte, fiel erst am Donnerstag eine ältere Frau in Wallwitz (Ortsteil von Petersberg) auf die dreiste Betrugsmasche rein.

"In weiteren Ortsteilen von Petersberg gab es ähnliche Anrufe, jedoch ohne Geldübergaben", so der Sprecher. So auch in Naumburg, wo die Anrufe glücklicherweise ebenfalls ohne Konsequenzen blieben.