"Kind getötet": Rentnerin mit dreister Masche abgezockt!

Wolmirstedt - Tausende Euro futsch! Am Donnerstagabend wurde eine Rentnerin in der Börde zum Opfer von dreisten Trickbetrügern .

Eine Seniorin aus der Börde wurde um Zehntausende Euro betrogen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen 18 Uhr wurde die 81 Jahre alte Dame von einer vermeintlichen Staatsanwältin angerufen. Die Frau am Telefon behauptete, dass ein Angehöriger der Wolmirstedterin einen schweren Unfall gebaut und dabei ein Kind getötet hätte.

Wie das Polizeirevier Börde am heutigen Samstag mitteilte, sollte die Seniorin daraufhin eine "Kautionssumme" von über 10.000 Euro zahlen.

Aus Angst um ihre Familie verstaute die 81-Jährige tatsächlich das gewünschte Geld in einer Tasche. Wenig später kam ein ihr unbekannter Mann, um die Beute an ihrer Wohnadresse in der Straße der Deutschen Einheit in Wolmirstedt (Sachsen-Anhalt) abzuholen.

Erst später stellte sich heraus, dass es keinen Unfall gegeben hatte und sie zum Opfer von Trickbetrügern geworden war.