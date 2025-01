Leipziger Polizei warnt: Deshalb solltet Ihr bei angeblichen Touristen aufpassen

Sowohl in Leipzig als auch in Markkleeberg wurde am Mittwoch die Hilfsbereitschaft von Passanten schamlos ausgenutzt.

Von Annika Rank

Zwei Männer wurden in der Innenstadt übers Ohr gehauen. (Archivbild) © Ralf Seegers Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke mitteilte, spielten sich die ersten beiden Vorfälle am Vormittag im Leipziger Zentrum ab. Demnach wurden unabhängig voneinander ein 30-Jähriger und ein 32-Jähriger von einem unbekannten Mann angesprochen. Er tischte ihnen die Geschichte auf, momentan im Urlaub zu sein und nicht an Bargeld kommen zu können. Schließlich gelang es ihm, beide dazu zu überreden, das Geld für ihn von ihren Konten abzuheben. Er würde es ihnen sofort per Handy-App zurückzahlen. Betrugsfälle Luxuswohnung auf Pump: Falscher Arzt mogelte mit irrem Monatsgehalt Nachdem er ihnen einen Beleg der Online-Überweisungen zeigen konnte - der sich im Nachhinein natürlich als Fälschung herausstellte -, willigten die Männer ein und übergaben ihm insgesamt mehrere tausend Euro. Ähnlich lief es auch wenig später in der Nordstraße in Markkleeberg ab, wo ein 22-Jähriger in einem Einkaufsmarkt mit der gleichen Masche angesprochen und eingelullt wurde: Auch hier fiel der Geschädigte auf die angebliche Überweisungs-Bestätigung rein und händigte dem "hilflosen Urlauber" mehr als 1000 Euro aus.

Leipziger Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche