Macht durch Schikane: Online-Bande quält Opfer in Deutschland

"Es ist ein komisches Gefühl, wie eine Terroristin behandelt zu werden", so die 31-Jährige gegenüber SPIEGEL , die bereits mehrfach Opfer der Internet-Mobber wurde.

Als sie von Bord geht, wird sie von rund 30 Polizisten empfangen, andere Passagiere in Sicherheit gebracht.

Eine Geschichte, wie im falschen Film: Lola teilt mit ihrer Fangemeinde (Twitch/quitelola) eine Hafenrundfahrt in Hamburg, streamt diese Bilder live ins Netz .

In geschlossenen Chatgruppen werden die Angriffe vorbereitet. Oft rücken dann ganze Sondereinsatzkommandos aus. (Symbolfoto) © Andreas Kretschel

Lola solle gedroht haben, den Kapitän mit einem Messer anzugreifen - letztlich wurde jedoch sie zum Opfer. Ein unterzeichnetes Bekennerschreiben erreichte die Twitch-Streamerin, in der sich ein Mitglied der sogenannten "New World Order" (NWO) zum Hafenfahrt-Swatting bekannte.

Beim sogenannten "Swatting" treten schwer bewaffnete Polizeieinheiten (in den USA als SWAT-Teams bezeichnet) infolge eines vorgetäuschten Notrufs, meist anonym, in Aktion. Seinen Ursprung hat die Belästigungsmasche in der Online-Gaming-Gemeinschaft.

Attacken dieser Art sind nicht nur für die Strafverfolgungsbehörden ein Problem und richten sich nicht mehr nur gegen Personen des öffentlichen Lebens. Auch Schulen oder Behörden werden belästigt.