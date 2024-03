Malteser machten Hochstapler zum Chef - Notfallsanitäter-Urkunde war gefälscht!

In einem klärenden Gespräch gab am 29. Juni 2023 auch Samuel M. zu, die Urkunde gefälscht zu haben, erhielt die fristlose Kündigung sowie eine Anzeige und Betretungsverbot für alle Malteser-Wachen.

Wenn Notarzt und Notfallsanitäter ausrücken, muss jeder Handgriff sitzen. (Symbolbild) © Gottfried Czepluch/Imago

Fast zwei Jahre lang konnte er zuvor ohne Ausbildungsnachweis arbeiten.

Beworben hatte er sich am 14. September 2021, gab im Lebenslauf explizit an, am 19. März 2019 in Hamburg die Qualifikation zum Notfallsanitäter erworben zu haben. So war er ab 1. November 2021 regelmäßig als solcher im Raum Meißen auf dem Rettungswagen unterwegs, bis er zum 1. Juni 2022 Leiter der Rettungswache in Freiberg wurde.

Dort hatte er tatsächlich Erfahrung, war in der Stadt bis Ende 2018 Leiter der Rettungswache des "Deutschen Roten Kreuzes", zog aber 2019 nach Nordfriesland und will dort als Notfallsanitäter gearbeitet haben.

Zumindest juristisch kam er mit dem Bluff in Sachsen noch mal mit einem blauen Auge davon: Die Anklage wegen Urkundenfälschung wurde zusammen mit einem Betrug im Husumer Amtsgericht verhandelt. Weil der Betrug schwerer wiegt, stellte das Gericht am 23. Oktober das Fälschungsverfahren ein.

Die Malteser gaben gegenüber TAG24 an, sich nicht zu personellen Angelegenheiten äußern zu wollen.