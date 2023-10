20.10.2023 07:35 2.378 Vorsicht Falle: So zocken Betrüger Solar-Kunden ab!

So locken Solar-Betrüger Kunden in die Falle. Der Schaden geht wohl in die Millionen.

Von Sebastian Günther

Riesa - Die Solarbranche boomt! Überall entstehen neue Anlagen auf Dächern und Grundstücken in der Region. Doch wo Sonne, da auch Schatten! Immer mehr Kunden tappen in die Falle von Solar-Betrügern. Der Schaden geht in die Millionen. TAG24 sprach mit einem Geprellten. Heinz Schmitt (66) wartet bis heute vergebens auf die Fertigstellung seiner Solaranlage. Er fiel Betrügern zum Opfer. © Steffen Füssel Energie ist teuer. Viele Verbraucher rüsten daher auf Solar um. Einer von ihnen ist Heinz Schmitt (66): "Wir kommen um erneuerbare Energie nicht herum. Also entschied ich mich für eine Solaranlage", so der Unternehmer, der seit 1992 einen Großhandel für Agrargüter betreibt (80 Mitarbeiter). Da sein Sohn auf dem Nachbarhaus bereits eine Anlage betreibt, bestellte auch er seine beim selben Handelsvertreter. 32 Panels sollten es sein, die in Spitze 12 kW erzeugen können. Gesamtpreis: 33.800 Euro. Betrugsfälle Schockanrufe in Thüringen: Betrüger machen Beute in Millionenhöhe "Nachdem ich die erste Hälfte angezahlt hatte, wurden irgendwann die Platten geliefert. Ich sollte direkt die zweite Rate zahlen, womit ich erstmal wartete. Dann kam eine Firma, um die Platten auf das Dach zu montieren, worauf ich auch die zweite Rate bezahlt habe." Doch dann passierte nichts. "Es fehlt der Wechselrichter, der Speicher und die Zuschaltung an den Netzbetreiber", so Schmitt. "Ohne das, sind Solarplatten zwecklos." Doch die beauftragte Firma ist plötzlich nicht erreichbar. Auf dem Haus in Strehla (bei Riesa) sind 32 Solarpanels angebracht, doch die gesamte Anlage samt Speicher dahinter fehlen. © Steffen Füssel Die Solar-Gauner machen munter weiter Miro Neumann (43) vertreibt Solar-Anlagen. Die Betrüger nutzten sein Netzwerk. © Steffen Füssel Der Handelsvertreter Miro Neumann (verkauft für mehrere Anbieter) fährt zum Unternehmenssitz nach Zossen, findet dort nur einen Briefkasten. Klarer Fall: Hier waren Betrüger am Werk. Für Kunden und die Handelsvertreter ein Riesenskandal. "Allein ich habe Anlagen dieses Anbieters im Wert von einer knappen Million Euro vermittelt", so Miro Neumann, der auch seine Provisionen nie bekommen hat. "Keine dieser Anlagen wurde je fertiggestellt", so Neumann. Betrugsfälle Neue Betrugs-Maschen am Telefon: Von wegen Enkeltrick! Jetzt werden auch Junge zum Opfer TAG24 versuchte, mit den Firmengründern Eric Benzing (28) und Kevin Kube (44) zu sprechen. Nur Kube war erreichbar, legte aber auf. Schmitt hat inzwischen einen Anwalt eingeschaltet und Klage eingereicht. Erfolgsaussicht? "Ich fürchte, das Geld ist weg. Nun muss ich eine andere Firma beauftragen. Da aber niemand Gewährleistung für das gelieferte Material übernehmen will, bleibt wohl nur der Abriss." Während die Polizei ermittelt und Hunderte auf ihr Geld warten, haben die Solar-Betrüger laut Handelsregister eine neue Firma ("EnTech Industries GmbH") gegründet. Sie bieten Solar-Leistungen an, gegen Vorkasse versteht sich ...

Titelfoto: Montage: Steffen Füssel