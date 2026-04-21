Millionenbetrug mit Autokrediten: Razzia und Festnahmen

Bayreuth/Nürnberg/Fürth - Bei einer großangelegten Durchsuchungsaktion haben Polizei und Staatsanwaltschaft mehrere Menschen wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Betrug festgenommen.

Die Polizei nahm vier Tatverdächtige fest. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Einsatzkräfte durchsuchten Gebäude in Bayreuth, im Landkreis Bayreuth sowie in Nürnberg und Fürth, wie die Behörden mitteilten.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, über längere Zeit ein betrügerisches System im Bereich händlerbasierter Fahrzeugfinanzierungen betrieben zu haben.

Dabei sollen Fahrzeuge gegenüber finanzierenden Banken bewusst zu hoch bewertet worden sein, um höhere Kreditsummen zu erhalten. Von den dadurch ermöglichten Auszahlungen sollen die Beteiligten über Provisionen profitiert haben.

Vier Tatverdächtige wurden festgenommen. Gegen drei von ihnen im Alter zwischen 19 und 62 Jahren ordnete ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft an.

Ein weiterer Beschuldigter kam unter Auflagen wieder auf freien Fuß, nachdem der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt wurde.