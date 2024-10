Mit Online-Banking-Trick abgezockt! Leipzigerin verliert Tausende Euro

Leipzig - Mithilfe eines dreisten Phishing-Tricks erbeuteten Betrüger in Leipzig Tausende Euro.

Die 35-Jährige verlor ihre Ersparnisse. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecherin Josephin Sader spielte sich der Vorfall in der vergangenen Woche ab. Demnach wollte eine 35-Jährige per Online-Banking eine Überweisung tätigen, was jedoch fehlschlug.

Plötzlich erhielt sie eine SMS, in der sie zur Erneuerung ihrer Push-TAN aufgefordert wurde. Dafür sollte sie auf einen beigefügten Link klicken - was die Frau leider tatsächlich in die Tat umsetzte.

"In der Folge übermittelte sie ihre Login-Daten sowie das Passwort für das Online-Banking", so die Sprecherin weiter. Danach erhielt sie einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, dem sie ihre Daten erneut bestätigen musste.

Und damit war der Schaden nicht mehr aufzuhalten: Die Betrüger tätigten zwei Überweisungen und erbeuteten damit einen hohen vierstelligen Betrag.