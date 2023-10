Neue Betrugs-Maschen am Telefon: Von wegen Enkeltrick! Jetzt werden auch Junge zum Opfer

Leipzig - Bei Anruf Abzocke! Bislang wurden vor allem Senioren am Telefon Opfer von sogenannten Enkeltricks und von Schockanrufen. Doch jetzt kommt eine völlig neue Zielgruppe in den Fokus der Telefonbetrüger: Jugendliche! Sie werden durch Text- oder Sprachnachrichten auf dem Handy um Geld geprellt, warnt die Verbraucherzentrale. Mittäter ist inzwischen sogar die viel beschworene künstliche Intelligenz (KI), die schamlos für die Verbrechen missbraucht wird.

"Zuletzt wurde am vergangenen Dienstag gegen 12 Uhr eine Dresdnerin von einer Unbekannten angerufen, die sich als deren Enkelin ausgab und in einer Notsituation wäre", sagt Marko Laske, Sprecher der Polizeidirektion Dresden .

Mit der täuschend echt kopierten Stimme wird dann bei Anrufen wie beim klassischen Enkeltrick vorgetäuscht, dass sich Verwandte in Not befinden und dringend Geld brauchen. Die scheinbar vertrauten Stimmen üben Druck aus, Überweisungen oder Geldübergaben durchzuführen.

Spricht da der Enkel oder eine KI-generierte Roboterstimme? Bei mysteriösen Anrufen besser sofort auflegen, bevor sensible Daten übermittelt werden können. © 123RF/scaliger

Limite einsetzen



"Wer einen möglichen Schaden von vornherein begrenzen will, kann mit seiner Bank ein an seine aktuellen Bedürfnisse angepasstes tägliches Überweisungslimit vereinbaren", rät Verbraucherschützer Schaarschmidt. Dieses könnte zum Beispiel deutlich unterhalb von 1000 Euro liegen.

"Zumindest, wenn das Konto noch nicht komplett in den Händen von Kriminellen ist, lässt sich so der Schaden begrenzen." Auch Dispo und Kreditkartenlimit limitieren. Wer plötzlich mehrere Tausend Euro an vermeintliche Enkel oder Kinder überweisen soll, wird so vielleicht noch einmal zum Nachdenken gebracht.

Auslandsüberweisungen vermeiden

Alle Alarmglocken sollten schrillen, wenn die IBAN, an die man überweisen soll, nicht mit DE beginnt, sondern mit einer ausländischen Kennung (z.B. AT für Österreich oder GB für Großbritannien).

Vorsicht bei unerwarteten Anrufen und Mails

Beliebte Methoden zum Abgreifen von Daten sind Anrufe oder Mails, die vorgeben, von der Bank oder einem bekannten Unternehmen zu stammen.

Faustregel: Banken rufen ihre Kunden nicht unaufgefordert an. Schaarschmidt: "Wer ganz sichergehen will, kontaktiert unter einer bereits abgespeicherten oder an anderer Stelle gefundenen Nummer das Unternehmen und hakt nach."

Namen kürzen

Ältere Leute sollten ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen lassen - statt Gertrud Müller also nur G. Müller. Gauner suchen nach "älter klingenden" Namen. Die Polizei empfiehlt eine komplette Austragung aus dem Telefonbuch.