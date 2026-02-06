Neue Betrugsmasche: Vorsicht vor dieser "Netto"-Kopie

Aalen - Die Polizei Aalen warnt derzeit vor einer Betrugsmasche im Internet, bei der eine täuschend echte Kopie der Webseite der Discounterkette "Netto" verwendet wird.

Die Polizei ermittelt gegen Online-Betrüger und warnt Verbraucher. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa

Laut der Ermittler werden über den Fakeshop verschiedene Waren in der bekannten Optik des Discounters angeboten. Die Webseite, die unter der URL "https://jardinovano.com/" erreichbar ist, soll potenzielle Käufer in die Irre zu führen.

"Nach getätigter Bestellung wird jedoch keine Ware versendet", warnt die Polizei.

Angesichts mehrfacher Meldungen mahnt die Polizei zur Wachsamkeit beim Online-Shopping auf unbekannten Plattformen. Um sich vor derartigen Fakeshops zu schützen, wird empfohlen, verdächtige Webseiten vorab zu prüfen. Hierfür bietet die Verbraucherzentrale einen speziellen Fakeshop-Finder an, der die Seriosität von Internetadressen bewertet.