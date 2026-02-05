Nach Schockanruf: Taxifahrer verhindert, dass Rentnerin 70.000 Euro übergibt

Neu-Isenburg - In Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main hat ein aufmerksamer Taxifahrer verhindert, dass eine Seniorin 70.000 Euro an hinterlistige Betrüger verliert.

Der Taxifahrer bewahrte die Seniorin vor erheblichem finanziellem Schaden. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag schilderte, war der Taxifahrer von der Frau am Mittwochnachmittag zu ihrer Wohnung gerufen worden.

Als er sie bei der Abholung fragte, wohin es gehen solle, sagte sie ihm, dass sie zunächst zu einer Bank müsse, um 70.000 Euro abzuheben. Anschließend solle es weiter nach Frankfurt zu einer noch nicht näher bekannten Adresse gehen.

Hier würde sie dann das Geld an einen Anrufer abgeben, der ihr zuvor mitgeteilt hatte, dass ihr Sohn einen tödlichen Unfall verursacht habe und sich nun bei der Polizei befände. Damit er wieder freikomme, solle sie jetzt die 70.000 Euro Kaution hinterlegen.

Der Fahrer vermutete zu Recht einen Betrugsversuch und rief bei der Polizei an, die sofort mit den Ermittlungen begann. Dabei stellte sich heraus, dass der Sohn der Seniorin sich weder in Haft befand noch in einen Unfall verwickelt gewesen war.