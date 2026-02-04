Polizei warnt! Falsche Volksbank-Schreiben verlangen Kundendaten
Stendal - In der Altmark warnt die Polizei in Stendal aktuell vor einer neuen Betrugsmasche mit gefälschten Volksbank-Schreiben.
Mehrere Menschen hätten sich bei den Beamten gemeldet und Anzeige erstattet, teilte die Polizeiinspektion Stendal mit.
Demnach sollen die Bewohner eines Miethauses der örtlichen Wohnungsbaugesellschaft ein vermeintliches Schreiben der "Volksbanken Raiffeisenbanken" erhalten haben.
Darin werden die Mieter aufgefordert, ihre Kundendaten zu aktualisieren. Dazu müssten sie einen Link oder den abgebildeten QR-Code aufrufen.
Wer dies befolgt, tappt in die Falle. Die Polizei warnt: "Öffnen Sie nicht den zugesandten Link! Rufen Sie auf keinen Fall den QR-Code auf!"
Eine echte Anfrage zur Aktualisierung von Kundendaten würde ausschließlich über ein persönliches Schreiben erfolgen. Banken würden keinen allgemein gehaltenen Wortlaut in ihren Briefen verwenden.
Im Zweifel sollten sich Volksbank-Kunden direkt an den ihnen vertrauten Bankberater über die ihnen bekannte Telefonnummer wenden.
Titelfoto: Polizeiinspektion Stendal