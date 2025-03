Rentnerin um 19.000 Euro betrogen! Wer hat was gesehen?

In der Börde wurde eine Rentnerin mit einem Schockanruf um 19.000 Euro betrogen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen 14 Uhr wurde die 86-Jährige aus Oschersleben (Sachsen-Anhalt) von einer Frau angerufen, die behauptete, dass die Enkelin der Seniorin einen tödlichen Unfall verursacht habe.

Der Dame wurde vorgegaukelt, dass sich ihre Verwandte derzeit in Haft befinde und nur nach einer Zahlung von 40.000 Euro Kaution wieder entlassen werden würde.

So viel Geld hatte die Rentnerin allerdings nicht. Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, einigte sich die 86-Jährige dann mit der Anruferin auf einen Betrag von 19.000 Euro, den sie in bar in mehrere Briefumschläge verpackte.

Wenig später kam ein Mann die Summe an ihrer Wohnadresse in der Oscherslebener Klosterbergstraße abholen.