Polizei warnt: Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro

Weida (Greiz) - Am Mittwochabend erhielt ein 75-Jähriger aus dem Weidaer Ortsteil Steinsdorf einen Anruf von einer bisher noch unbekannten Person und wurde damit zum Opfer eines Betrugsfalles .

In letzter Zeit kommt es häufiger zu Betrugsversuchen über das Telefon. Insbesondere ältere Menschen sind betroffen. (Symbolfoto) © Roland Weihrauch/dpa

Gegen 19.30 Uhr vermittelte der Unbekannte dem 75-jährigen Mann, dass er über seine finanziellen Verhältnisse Bescheid wisse.

Deshalb forderte der Täter den Mann auf, Bargeld für angebliche polizeiliche Überprüfungen bereitzulegen.

Am Donnerstagmorgen tauchte daraufhin eine männliche Person an der Wohnanschrift des Rentners auf. Dieser ließ den Täter wegen eines Vorwands in seine Wohnung.