Polizei warnt: Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro
Weida (Greiz) - Am Mittwochabend erhielt ein 75-Jähriger aus dem Weidaer Ortsteil Steinsdorf einen Anruf von einer bisher noch unbekannten Person und wurde damit zum Opfer eines Betrugsfalles.
Gegen 19.30 Uhr vermittelte der Unbekannte dem 75-jährigen Mann, dass er über seine finanziellen Verhältnisse Bescheid wisse.
Deshalb forderte der Täter den Mann auf, Bargeld für angebliche polizeiliche Überprüfungen bereitzulegen.
Am Donnerstagmorgen tauchte daraufhin eine männliche Person an der Wohnanschrift des Rentners auf. Dieser ließ den Täter wegen eines Vorwands in seine Wohnung.
Während der vermeintliche Helfer sagte, er müsse das Bargeld fotografieren, flüchtete er unbemerkt und erbeutete mehrere tausend Euro.
Ein weiterer Anruf des mutmaßlichen Täters erfolgte laut Polizei wenig später. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Roland Weihrauch/dpa