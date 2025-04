Polizei warnt: So zocken angebliche Touristen in Notlage ihre Opfer ab!

Die Betrüger behaupten zum Beispiel, dass sie ihre EC-Karte verloren haben oder ihr Auto abgeschleppt wurde. (Symbolbild) © Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Die Masche nennt sich "Stranded Traveller Scam" - also "Betrug durch gestrandete Touristen".

Sie funktioniert so, dass die Täter vortäuschen, Touristen zu sein und einheimische Passanten an belebten Orten ansprechen, die gewöhnlichen von vielen Reisenden aus dem Ausland besucht werden; also Bahnhöfe, Raststätten an der Autobahn oder Sehenswürdigkeiten.

Dann behaupten sie, dass sie sich in einer akuten finanziellen Notlage befinden. Sie behaupten zum Beispiel, dass ihre Dokumente und ihr Geld geklaut wurden, dass sie die EC-Karte verloren hätten oder dass ihr Auto abgeschleppt wurde.

Die Betrüger bitten dann um Bargeld. Um ihre Opfer in Sicherheit zu wiegen, zeigen sie diesen außerdem eine Banking-App auf dem Handy. Man werde sofort das erhaltene Bargeld auf das Konto des Helfers zurückzahlen.

Um dies zu untermauern, würde auch noch in Anwesenheit des Opfers eine Sofort-Überweisung durchgeführt.

Diese wird laut LKA aber entweder nie ausgeführt oder angebrochen. Wenn die Opfer dann bemerken, dass es keine Überweisung gegeben hat, sind die Betrüger längst verschwunden.