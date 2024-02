Polizei warnt vor Betrügern: So werden Wohnungssuchende fies abgezockt!

Aus der nach wie akuten Wohnungsnot in deutschen Großstädten ziehen die Betrüger ihren Profit. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Unwahrscheinlich günstige Mieten, Vermieter im Ausland oder Besichtigung per Schlüsselbox: In Frankfurt am Main und anderen Großstädten sind in letzter Zeit vermehrt Wohnungsbetrügereien bekannt geworden.

Die Frankfurter Polizei warnt unter anderem auch in den sozialen Medien vor einer Betrugsmasche, der nach ihren Angaben derzeit viele Menschen zum Opfer fallen. In Frankfurt allein sei es seit Dezember eine "mittlere zweistellige Zahl" an Opfern.



Die üblichste Masche - der Vorkassenbetrug - läuft so: Normale Mietwohnungen, die ursprünglich mal vom Eigentümer auch zur Vermietung inseriert oder angeboten wurden, werden eben durch die Täter angemietet und dann weiter als Mietobjekt im Internet beworben, heißt es von der Polizei.

Oft werden dann Besichtigungstermine ohne den Vermieter oder Makler vereinbart. Der Schlüssel liegt in einer Schlüsselbox und der Mietinteressent kann sich ganz einfach die Wohnung allein ansehen.