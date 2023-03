Fahndung: Serientäter erbeutet mit geklauten EC-Karten rund 30.000 Euro in Norddeutschland!

Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - Die Polizei sucht in Norddeutschland nach einem Mann, der durch erbeutete EC-Karten an rund 30.000 Euro gelangt ist. Für mehr als ein Dutzend Fälle wird der Gesuchte verantwortlich gemacht.

Das Bild von einer Überwachungskamera zeigt den Gesuchten beim Geldabheben an einem Automaten. © Polizedirektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

"Wer erkennt den Serientaschendieb und Geldabheber?", fragt die Polizei in ihrem Aufruf.

Dem unbekannten Gesuchten werden mindestens 15 Fälle zur Last gelegt, in denen dieser mit zuvor aus Portemonnaies entwendeten EC-Karten Bargeld in Höhe von rund 30.000 Euro abgehoben haben soll. Den Ermittlern zufolge ereigneten sich die Taten von September 2022 bis Ende Januar 2023.

Der Serientäter soll im gesamten norddeutschen Raum im Umfeld von Einkaufsmärkten (Discountern) zugeschlagen haben.

Seine Opfer sollen dabei Senioren und Seniorinnen im Alter von 70 Jahren aufwärts gewesen sein, so die Polizei.