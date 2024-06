Rentnerin (79) soll "Kaution" zahlen: 70.000 Euro futsch!

Quedlinburg - Am Donnerstagnachmittag wurde eine Seniorin aus dem Landkreis Harz zum Opfer von Trickbetrügern . Die Polizei sucht nach Zeugen .

Eine ältere Dame im Harz wurde um 70.000 Euro betrogen. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Die 79 Jahre alte Frau aus Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) bekam einen Anruf von einem vermeintlichen Staatsanwalt, der behauptete, ihre Schwägerin hätte durch einen Unfall ein Kind getötet.

Der Anrufer erklärte, dass eine Festnahme der Angehörigen nur durch das Zahlen einer Kaution von 40.000 Euro abgewendet werden könnte. Die Seniorin erläuterte, erst ihren Neffen um Hilfe bitten zu wollen, um durch ihn an den Tresor zu gelangen.

Der "Staatsanwalt" bat sie dann darum, die Situation geheim zu halten, teilte das Polizeirevier Harz mit. Die 79-Jährige entnahm schließlich 70.000 Euro in Bar aus einem Tresor, verpackte es in einer Plastiktüte und traf sich wenig später zur Geldübergabe mit dem Unbekannten am Sportplatz Lindenstraße.

Erst nach der Übergabe wurde der Rentnerin klar, dass sie betrogen wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.