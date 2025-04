Schockanruf bei Rentner: Selbst der Besuch wird mit verarscht!

Doch damit gaben sich die Gauner nicht zufrieden. Sie probierten es wenig später erneut und banden sogar den Besuch mit in ihre Strategie ein.

Am Donnerstagnachmittag wurde ein 83 Jahre alter Mann aus Burg bei Magdeburg gegen 16.30 Uhr von einem vermeintlichen Polizisten angerufen.

In großer Sorge tat das Familienmitglied genau das und fuhr in die Landeshauptstadt, während er auf dem Handy weiter mit den Betrügern sprach. In der Zwischenzeit wurde der 83-Jährige von einem Komplizen angerufen und aufgefordert, das Geld trotzdem zu übergeben.

Kurioserweise wurde erklärt, dass der Abholer das Grundstück nicht betreten dürfte und der Senior das Geld über den Gartenzaun geben soll. Der Herr packte all sein Geld und Schmuck in eine Tasche und leistete der Anweisung Folge.

Die Schadensumme wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.