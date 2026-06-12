Senior dreht den Spieß um: Münchner trickst Betrüger aus

München - Ein Senior hat einen Schockanrufbetrüger ausgetrickst und zu dessen Festnahme beigetragen.

Der Senior erkannte den Betrug und half der Polizei. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei mitteilte, erreichte den über 80-Jährigen aus München am Donnerstag gegen 13.30 Uhr der Anruf eines Betrügers.

Dieser habe sich als die Staatsanwaltschaft ausgegeben und eine hohe Kaution verlangt, denn der Enkel des Senioren hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht.

Der Senior erkannte laut Polizei aber den Betrugsversuch und täuschte dem Anrufer vor, er könnte ihm 10.000 Euro und 30 bis 40 Goldmünzen übergeben.

Gegen 17 Uhr sei der Abholer bei der vermeintlichen Übergabe in der Maxvorstadt durch die Polizei festgenommen worden. Bei ihm handelt es sich um einen 32-Jährigen mit polnischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland.