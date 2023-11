09.11.2023 10:21 Senioren ausgeraubt: Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck und Tausende Euro

Zwei falsche Wasserwerk-Mitarbeiter haben am Dienstag in Göttingen große Beute gemacht. Unter falschem Vorwand gelangten sie in die Wohnung von Senioren.

Von Robert Lilge

Göttingen - Ein Senioren-Ehepaar wurde am Dienstag gegen 12.30 Uhr in Göttingen von zwei falschen Mitarbeitern des Wasserwerkes überrascht. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld. Zwei falsche Wasserwerk-Mitarbeiter haben in Göttingen ein Senioren-Ehepaar bestohlen. (Symbolbild) © 123rf/serezniy In der Nachbarschaft habe es einen Wasserrohrbruch gegeben, hieß es von den zwei Unbekannten. Deshalb wolle man in der Wohnung der Senioren die Leitungen auf Schäden überprüfen. Noch an der Tür zeigten die Täter einen gefälschten laminierten Ausweis, der das Vertrauen des Ehepaares gewinnen sollte. Während einer der Männer die zwei Rentner im Hauskeller in ein Gespräch verwickelt habe, durchsuchte der zweite Täter die Wohnung nach Wertgegenständen und Bargeld. Betrugsfälle Vor allem junge Leute von "Skimming 2.0" betroffen: So kommen Betrüger an Euer Geld! Laut Angaben der Polizeiinspektion Göttingen wurden mehrere Tausend Euro und Schmuck erbeutet. Die beiden falschen Wasserwerk-Mitarbeiter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Polizei veröffentlicht Personenbeschreibungen Die betroffenen Senioren konnten den Ermittlern das Aussehen der Täter schildern. So haben sie ausgesehen: Täter 1: 1,80 Meter groß



graue oder hellblonde kurze Haare



circa 40 Jahre alt



normale Statur



sprach Hochdeutsch



bekleidet mit einer gelben Jacke, ähnlich einem Bauarbeiter

Täter 2: circa 1,70 Meter groß



kurze schwarze Haare



rundliches Gesicht



dickliche Statur



bekleidet mit einem dunkelblauen Overall mit Aufnähern auf den Oberarmen

Hinweise zu den gesuchten Männern können bei der Polizei Göttingen unter Tel. 0551/4912115 abgegeben werden. Weil die Tricks der Täter immer vielfältiger werden und Erfolg damit haben, gibt die Polizei auf einer extra dafür erstellten Webseite Tipps, wie man sich am besten dagegen absichert.

