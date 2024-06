Seniorin (86) öffnet Masseurin die Tür, dann kommt die böse Überraschung

Eine Frau gab sich als Masseurin aus, um eine Rentnerin abzuzocken. (Symbolbild) © 123RF/dolgachov

Gegen 13.15 Uhr klopfte es an der Wohnungstür einer 86-jährigen Frau in Haldensleben (Sachsen-Anhalt). Eine ihr unbekannte Frau in "Schwesternkleidung" gab an, Masseurin zu sein und ihre Dienste anzubieten.

Die Rentnerin ließ sie in ihr Haus, wo sie sie für etwa zehn Minuten massierte, teilte das Polizeirevier Börde mit. Daraufhin verließ die Unbekannte die Wohnung.

Im Anschluss stellte die 86-Jährige fest, dass eine ihrer Schubladen offen stand. Die Betrügerin hatte dort mehrere Schmuckstücke und Bargeld von rund 100 Euro geklaut.

Im Rahmen der Ermittlungsarbeiten machten die Einsatzkräfte eine weitere Frau ausfindig, der die Trickbetrügerin aufgefallen war.

Auch bei ihr hatte sie kurz nach 13 Uhr geklingelt und sich als Masseurin ausgegeben, die Zeugin hatte sie aber abblitzen lassen.