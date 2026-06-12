Seniorin fällt auf Trickbetrüger rein - Bank bewahrt sie vor Schlimmerem
Wimmelburg - Am Donnerstagmittag wurde eine alte Dame im Landkreis Mansfeld-Südharz zum Opfer von Trickbetrügern. Ihre Bank kam ihr zu Hilfe.
In den Mittagsstunden bekam die 90-jährige Frau aus Wimmelburg (Sachsen-Anhalt) einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten, der sie darüber informierte, dass Diebe in ihrer Nachbarschaft ihr Unwesen treiben würden.
Um ihre Wertsachen zu schützen, sollte sie Wertgegenstände und Bargeld in einem Kochtopf vor ihrer Haustür abstellen, damit die "Polizei" es für sie sichern könne.
Die Seniorin fiel auf diese Lügenmärchen herein und stellte den Topf wie gewünscht vor ihrem Haus in der Schulstraße ab. Kurze Zeit später kam ein fremder Mann, der das Geld an sich nahm und in Richtung des Norma-Markts davonging.
Daraufhin wurde sie erneut kontaktiert und darum gebeten, zu ihrer Bank zu gehen und noch mehr Geld abzuheben, damit sie es dem "Polizist" mitgeben könne.
Die 90-Jährige wollte tatsächlich Folge leisten, glücklicherweise erkannte ein Bank-Mitarbeiter den Schwindel und verhinderte Schlimmeres.
Trickbetrug in Mansfeld-Südharz: Polizei sucht Zeugen
Der Sachschaden liegt bei mehreren Hundert Euro, teilte eine Polizeisprecherin auf TAG24-Anfrage mit. Die zweite Geldforderung, die verhindert werden konnte, wäre wesentlich höher ausgefallen, hieß es.
Das Polizeirevier Mansfeld-Südharz bittet um die Mithilfe der Öffentlichkeit und beschreibt den "Abholer" wie folgt:
- dunkelbraune, kurze Haare
- etwa 1,70 m - 1,75 m groß
- schlanke Gestalt
- westeuropäischer Phänotyp
- Alter unbekannt
Habt Ihr am 11. Juni gegen 14 Uhr im Bereich der Schulstraße bzw. des Norma-Marktes in Wimmelburg etwas gesehen oder gehört? Ist Euch dort ein Mann, der einen Kochtopf getragen hat, aufgefallen?
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Mansfeld-Südharz unter der Rufnummer 03475/670-293 entgegen.
Titelfoto: Arno Burgi/dpa