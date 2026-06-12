Seniorin fällt auf Trickbetrüger rein - Bank bewahrt sie vor Schlimmerem

Wimmelburg - Am Donnerstagmittag wurde eine alte Dame im Landkreis Mansfeld-Südharz zum Opfer von Trickbetrügern . Ihre Bank kam ihr zu Hilfe.

Eine Frau aus Wimmelburg wurde zum Opfer von Trickbetrügern. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

In den Mittagsstunden bekam die 90-jährige Frau aus Wimmelburg (Sachsen-Anhalt) einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten, der sie darüber informierte, dass Diebe in ihrer Nachbarschaft ihr Unwesen treiben würden.

Um ihre Wertsachen zu schützen, sollte sie Wertgegenstände und Bargeld in einem Kochtopf vor ihrer Haustür abstellen, damit die "Polizei" es für sie sichern könne.

Die Seniorin fiel auf diese Lügenmärchen herein und stellte den Topf wie gewünscht vor ihrem Haus in der Schulstraße ab. Kurze Zeit später kam ein fremder Mann, der das Geld an sich nahm und in Richtung des Norma-Markts davonging.

Daraufhin wurde sie erneut kontaktiert und darum gebeten, zu ihrer Bank zu gehen und noch mehr Geld abzuheben, damit sie es dem "Polizist" mitgeben könne.

Die 90-Jährige wollte tatsächlich Folge leisten, glücklicherweise erkannte ein Bank-Mitarbeiter den Schwindel und verhinderte Schlimmeres.