Skurriler Anruf: "Polizistin Bachmann" verlangt Topf mit Wertgegenständen

Wittenberg - Am heutigen Montagmorgen kam es in Wittenberg zu einem Betrugsversuch , bei dem die Täterin sich als Polizistin ausgab.

Die angebliche Polizistin forderte die Betroffenen dazu auf, ihre Wertgegenstände in einen Topf zu legen und einem Unbekannten zu übergeben. (Symbole) © Roland Weihrauch/dpa

Gegen 9.40 und 11.10 Uhr erhielten sowohl eine 61-jährige Frau als auch ein 82-jähriger Mann aus Wittenberg einen seltsamen Anruf.

Dabei gab sich eine Frau am Telefon als Polizistin aus. Sie stellte sich als "Sabine Bachmann" vor und machte den beiden weis, es habe Raubstraftaten in ihrem Wohnumfeld gegeben.

Misstrauen erweckte sie, als sie die beiden Betroffenen fragte, was sie an Wertgegenständen in ihrer Wohnung aufbewahren würden.

Als sie dann auch noch einen Topf mit ihren Wertsachen befüllen und von einem Unbekannten abholen lassen sollten, legten sie schließlich auf.