Student will kostenlos übernachten: Als ihm das Hotel auf die Schliche kommt, wird er ganz kleinlaut

Taizhou (China) - Wie d reist! Weil er Urlaub für lau machen wollte, dachte sich ein chinesischer Student eine ganz besonders kreative Möglichkeit aus, um in hochpreisigen Hotels kostenlos zu übernachten.

In 380 Hotels hat der Student in zehn Monaten eingecheckt. © 123rf/davizro

Kein Bock auf Uni? Ein junger Chinese kann dem wohl nur zustimmen. Denn statt zu studieren, wollte Jiang lieber vereisen und zockte hunderte Hotels in ganz China ab.

Dabei ging der 21-Jährige offenbar immer gleich vor, berichtet die "South China Morning Post". Einmal im Hotel angekommen, platzierte er dort tote Kakerlaken oder anderes Ungeziefer, manchmal auch benutzte Kondome. Dann verständigte er das Personal, drohte mit miesen Bewertungen, forderte Geld oder kostenlose Unterkunft.

Zehn Monate lang ging das so. An manchen Tagen checkte Jiang in bis zu vier Hotels ein. Die Polizei spricht von 380 Übernachtungen im fraglichen Zeitraum. 63 Betrugsfälle könne man dem Studenten im ganzen Land nachweisen.

Der Fall kam ans Licht, als der Hotelmanager eines Viersternehotels die Polizei alarmierte, statt auf die Forderung des Kakerlaken-Mannes einzugehen, der einmal mehr umgerechnet 50 Euro für vermeintliche Hygienemängel verlangte.