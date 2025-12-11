Verdächtiger Lieferauftrag: Taxifahrer rettet Rentner vor Betrug

Wegen eines verdächtigen Lieferauftrags ging ein Taxifahrer zur Polizei. Damit bewahrte er einen 88-Jährigen vor einem riesigen Schaden.

Von Malin Wunderlich

Selb - Ein Taxifahrer hat einen Rentner davor bewahrt, Vermögen im Wert von mehreren zehntausend Euro zu verlieren.

Laut Polizei war das Opfer von einem Unbekannten angerufen worden, der sich als Polizeibeamter ausgegeben hatte.

Unter dem Vorwand, Einbrecher seien unterwegs, habe der Anrufer den Rentner aufgefordert, alle seine Wertsachen in ein Paket zu legen und einem Kurier zu übergeben.

Der Mann habe daraufhin ein entsprechendes Paket vorbereitet. Der Inhalt: ein hoher fünfstelliger Bargeldbetrag sowie Gold im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro.

Wenig später meldete sich nach Angaben der Polizei eine weitere Anruferin - wohl auch Teil der Betrugsmasche - bei einem Taxiunternehmen in der Region und beauftragte das Unternehmen, das Paket aus Selb abzuholen und es bei einer Firma in Stuttgart abzuliefern.

Weil der Taxifahrer jedoch misstrauisch geworden sei, habe er das Paket nicht nach Stuttgart gefahren, sondern zur Polizeiinspektion Wunsiedel.

Dort stellten die richtigen Beamten ihrerseits nach Polizeiangaben die Wertgegenstände sicher und klärten das 88 Jahre alte Betrugsopfer über die Masche auf.

