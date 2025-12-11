Verdächtiger Lieferauftrag: Taxifahrer rettet Rentner vor Betrug

Selb - Ein Taxifahrer hat einen Rentner davor bewahrt, Vermögen im Wert von mehreren zehntausend Euro zu verlieren.

Ein misstrauischer Taxifahrer hat einem betrogenen Senioren Geld und Wertgegenstände von mehreren zehntausend Euro gerettet. © Paul Zinken/dpa

Laut Polizei war das Opfer von einem Unbekannten angerufen worden, der sich als Polizeibeamter ausgegeben hatte.

Unter dem Vorwand, Einbrecher seien unterwegs, habe der Anrufer den Rentner aufgefordert, alle seine Wertsachen in ein Paket zu legen und einem Kurier zu übergeben.

Der Mann habe daraufhin ein entsprechendes Paket vorbereitet. Der Inhalt: ein hoher fünfstelliger Bargeldbetrag sowie Gold im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro.

Wenig später meldete sich nach Angaben der Polizei eine weitere Anruferin - wohl auch Teil der Betrugsmasche - bei einem Taxiunternehmen in der Region und beauftragte das Unternehmen, das Paket aus Selb abzuholen und es bei einer Firma in Stuttgart abzuliefern.

Weil der Taxifahrer jedoch misstrauisch geworden sei, habe er das Paket nicht nach Stuttgart gefahren, sondern zur Polizeiinspektion Wunsiedel.