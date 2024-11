Jennifer tappt in die Betrugsfalle "App-Tester": "Mit einem Bein im Gefängnis gesehen"

Denn es dauerte nicht lange, bis sie plötzlich einen Brief über eine angeblich von ihr getätigte Überweisung erhielt ... von einem der "Demo-Konten", das angeblich ja schon lange wieder gelöscht worden war: "Da bin ich erstmal aus allen Wolken gefallen."

Jennifer sollte eine Liste an Handy-Apps herunterladen, testen und anschließend im Playstore bewerten. Pro Test sollte sie dann bis zu 50 Euro ausgezahlt bekommen. "Das wirkte alles sehr seriös, ich hatte da wirklich keine Bedenken", erinnert sie sich zurück.

Schon bald flatterte auch die Zusage herein, sodass die Arbeit beginnen konnte.

Wie die 39-Jährige in der Sendung berichtet, war sie über das Portal Indeed auf den ausgeschriebenen Job "App-Tester" gestoßen, der bequeme Homeoffice-Arbeit zu flexiblen Zeiten versprach.

Per WhatsApp erhielt Jennifer klare Anweisungen. Sie ahnte den Trick leider nicht. © MDR

Jennifer zeigte den mutmaßlichen Betrug bei der Polizei in Naumburg an - doch dann der Schock: Wochen später erhielt sie selbst eine Vorladung wegen Betruges. "Ich hatte mich schon mit einem Bein im Gefängnis gesehen", so die 39-Jährige.

Wie sich herausstellte, hatten die Betrüger ihre privaten Daten genutzt, um Geldwäsche zu betreiben. So wurden beispielsweise auch Pakete auf ihren Namen ins Ausland verschickt.

Nach Einschätzung eines Experten, der ebenfalls im Beitrag zu Wort kommt, sei eine Einstellung des Verfahrens gegen sie aber realistisch, da kein Vorsatz erkennbar sei. Auch sie fiel ja nur auf die fiese Masche der Betrüger rein.

Bisher ist allerdings offen, welches Ende die Ermittlungen nehmen werden. "Ich hoffe, ich komme mit einem blauen Auge davon", so Jennifers Wunsch.